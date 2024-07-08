Що не можна робити, коли надворі гроза: важливі поради, які треба знати кожному

Грозова погода є небезпечною, тому важливо пам’ятати про кілька речей, яких не варто робити, коли надворі гримить та блискає.

Блискавки є однією з головних небезпек під час грози. Вони можуть вражати людей, будинки та інші об'єкти, спричиняючи серйозні травми. Удари блискавки можуть також викликати пожежі та пошкоджувати електроприлади. Щоб не накликати біду, розповідаємо, чого саме не можна робити у квартирі під час грози.

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Що не можна робити під час грози

Не можна тримати відкритими навстіж вікна, квартирки чи двері. Треба відключити від мережі всі електроприлади, незалежно від того використовуєте ви їх чи ні.

Не можна користуватися мобільними телефонами, оскільки вони можуть привернути блискавку. Під час грози не можна вмикати радіо, телевізор, комп’ютер чи інші електроприлади. Заборонено в грозову погоду контактувати з водою і приймати душ, ванну чи мити посуд.



Під час грози заборонено чимало речей / Фото Pexels

Будьте обережними та тримайтеся якомога далі від потенційно небезпечних місць. Не можна стояти біля вікон, дверей та балконів. Також не можна перебувати близько до розеток та тримати в руках металеві предмети.

Бажано не користуватися світлом, оскільки існує ризик потрапляння блискавки в лінії електропередач, що може призвести до стрибків напруги в мережі. Це призведе до ламання електроприладів чи що гірше – до ураження людини електричним струмом. Краще під час грози користуватися ліхтариком чи свічками.

У жодному разі не виходьте на вулицю під час грози, а якщо живете в будинку – не використовуйте ліфт. Якщо будете дотримуватися цих правил, то зможете вберегти своє життя та здоров’я під час грози.