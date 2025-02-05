Не для фруктов и овощей: вот что нужно класть на нижнюю полку холодильника

Большинство людей используют нижние ящики холодильника для того, чтобы хранить в них овощи и фрукты. Впрочем, эксперты по безопасности питания утверждают, что полки предназначены не для этих продуктов.

Оказывается, каждая полка вашего холодильника предназначена для определенных продуктов. И специалисты отмечают, что 90% людей неправильно используют нижнюю полку, сообщает 24 Канал.

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Что нужно хранить на нижней полке холодильника?

Ответ на этот вопрос довольно прост – нижняя полка холодильника на самом деле предназначена для того, чтобы там охлаждать мясо и рыбу. И так устроено устройство не зря. Дело в том, что именно нижние полки являются наиболее холодными.

Эту зону называют "нулевой" – потому что температура там должна держаться примерно на 0 градусов. И если класть туда свежие фрукты и овощи, вы вскоре заметите, что они постоянно подмораживаются. А это быстро скажется на том, какие эти продукты будут на вкус, и на том, как долго они могут храниться.

Поэтому свежие фрукты и овощи гораздо целесообразнее будет складывать на верхние полки, если в холодильнике нет нижних ящиков. Обычно температура вверху холодильника сохраняется на уровне 4 – 5 градусов – а это оптимальная среда для хранения свежих продуктов.



На нижней полке не стоит хранить фрукты / Фото Pexels

В большинстве современных холодильников под нижней полкой есть также выдвижные ящики – и они как раз подходят для хранения свежих продуктов. Дело в том, что стеклянные или пластиковые закрытые боксы могут эффективно защищать продукты от холодного воздуха, поэтому там они портиться не будут.

Зато на средних полках холодильника советуют хранить молочные продукты – сыры, молоко, йогурт и кефиры. Также там стоит класть и разнообразные фреши и соки.

А вот для чего предназначены боковые полочки на холодильнике, расположенные на дверях? Они идеально подойдут для еды, содержащей много консервантов и имеющей длительный срок годности.

Например, туда можно положить безалкогольные напитки – газированные и негазированные. Также консервы, соусы и маринады. Но ни за что не стоит класть туда молочные продукты – даже несмотря на то, что это может казаться логичным и удобным. Учитывайте то, что температура на боковых полках самая высокая – около 10 градусов по Цельсию.