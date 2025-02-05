Не для фруктів та овочів: ось що потрібно класти на нижню полицю холодильника

Більшість людей використовують нижні ящики холодильника для того, аби зберігати в них овочі та фрукти. Втім, експерти з безпеки харчування переконують, що полиці призначені не для цих продуктів.

Виявляється, кожна полиця вашого холодильника призначена для певних продуктів. І спеціалісти зазначають, що 90% людей неправильно використовують нижню полицю, повідомляє 24 Канал.

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Що потрібно зберігати на нижній полиці холодильника?

Відповідь на це запитання досить проста – нижня полиця холодильника насправді призначена для того, аби там охолоджувати м'ясо та рибу. І так влаштований пристрій не дарма. Річ у тому, що саме нижні полиці є найбільш холодними.

Цю зону називають "нульовою" – бо температура там має триматися приблизно на 0 градусів. І якщо класти туди свіжі фрукти та овочі, ви незабаром помітите, що вони постійно підморожуються. А це швидко позначиться на тому, які ці продукти смакуватимуть, та на тому, як довго вони можуть зберігатися.

Тож свіжі фрукти й овочі набагато доцільніше буде складати на верхні полиці, якщо в холодильнику немає нижніх шухляд. Зазвичай температура вгорі холодильника зберігається на рівні 4 – 5 градусів – а це оптимальне середовище для зберігання свіжих продуктів.



На нижній полиці не варто зберігати фрукти / Фото Pexels

У більшості сучасних холодильників під нижньою полицею є також висувні ящики – і вони якраз підходять для зберігання свіжих продуктів. Річ у тому, що скляні чи пластикові закриті бокси можуть ефективно захищати продукти від холодного повітря, тож там вони псуватися не будуть.

Натомість на середніх полицях холодильника радять зберігати молочні продукти – сири, молоко, йогурт та кефіри. Також там варто класти і різноманітні фреші та соки.

А ось для чого призначені бічні полички на холодильнику, розташовані на дверях? Вони ідеально підійдуть для їжі, що містить багато консервантів та має тривалий термін придатності.

Наприклад, туди можна покласти безалкогольні напої – газовані і негазовані. Також консерви, соуси та маринади. Але нізащо не варто класти туди молочні продукти – навіть попри те, що це може здаватися логічним та зручним. Зважайте на те, що температура на бічних полицях найвища – близько 10 градусів за Цельсієм.