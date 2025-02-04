Розмножити монстеру можна дуже легко, та ще й не в один спосіб: стебловими живцями, укоріненими у воді чи ґрунті, і повітряними коренями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Коли розмножувати монстеру?

Найкращим часом для розмноження рослини, безперечно, стане весна та літо – саме в цей час рослина активно росте. Взимку ж денного світла менше, і тому ріст монстери природно сповільнюється.

Втім, якщо ви зможете забезпечити рослині достатньо тепла, багато світла та хороший рівень вологості, займатися її розмноженням можна буде будь-якої пори року.

Один із способів розмноження – це посадка стеблових живців у середовище для вирощування із хорошим дренуванням. Для цього можна використати звичайну ґрунтову суміш, або ж місткість з вологим піском чи перлітом.

Ось як розмножити рослину стебловим живцем:

оберіть стебло довжиною у кільканадцять сантиметрів, вільне від хвороб та комах. Гострим чистим ножем зріжте прямо під листовим вузлом стебла;

видаліть нижню частину листя;

зрізану мозоль залиште на кілька годин, аби зменшити ризик гниття;

наповніть контейнер ґрунтом та покладіть у нього живець, закривши вузол;

живець потрібно помістити у світле та вологе місце. Вже за кілька тижнів черешок почне випускати коріння.



Монстеру можна легко розмножити / Фото Pexels

Як розмножити монстеру у воді?

Також ви можете розмножити монстеру живцями у воді, якщо під рукою у вас немає ґрунту для горщиків. Втім, підготуйтеся до того, що цей метод може бути не таким успішним, адже рослина може розвинути кореневу гниль чи стебла стануть кашоподібними.

Для того, аби уникнути цих проблем, потрібно оновлювати воду кожні кілька днів. Так само оберіть здорове стебло, а тоді наповніть склянку дистильованою та фільтрованою водою.

Занурте живець у неї, переконавшись, що жоден з листків не торкається води. Помістіть живець у світле, вологе місце, а через кілька тижнів черешок вже почне випускати коріння.