Дослідження показують, що люди, що чистять зуби принаймні раз на тиждень, значно рідше страждають від інсульту. І так ця звичайна звичка щодо гігієни порожнини рота може захистити вас, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express Health.

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Яка звичка впливає на ризик інсульту

Дослідники опитали понад 6000 людей щодо їх звички користуватися зубною ниткою, а також оцінили кілька інших факторів: артеріальний тиск, рівень холестерину, вага та куріння. І аналіз показав, що люди, що користувалися зубною ниткою регулярно, мали на 22% менше шансів отримати ішемічний інсульт, коли приплив крові до частини мозку блокується.



Використання зубної нитки дуже важливе / Фото Pexels

А ризик кардіоемболічного інсульту, коли тромб рухається від серця до мозку, зменшувався на 44%. Окрім того, люди, що регулярно користуються зубною ниткою, на 12% рідше страждають і від нерегулярного серцебиття, а також – мали менше випадків карієсу та пародонтозу.

Гігієна порожнини рота, як стверджують фахівці, пов'язана із запаленням та затвердінням артерій, тож користування зубною ниткою може зменшити ризик інсульту, зменшивши кількість інфекцій ротової порожнини та запалень.

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Чимало людей переконані, що догляд за зубами надзвичайно дорогий, проте користування зубною ниткою – це здорова звичка, яку легко прищепити собі, і вона доступна для будь-кого.

Окрім того, зважайте, що захворювання ротової порожнини – карієс та запалення ясен – у 2022 році вразили 3,5 мільярда людей у світі, а користування зубною ниткою та належна гігієна можуть знизити ризики цих захворювань.