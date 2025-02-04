Размножить монстеру можно очень легко, да еще и не одним способом: стеблевыми черенками, укорененными в воде или почве, и воздушными корнями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Когда размножать монстеру?

Лучшим временем для размножения растения, бесспорно, станет весна и лето – именно в это время растение активно растет. Зимой же дневного света меньше, и поэтому рост монстеры естественно замедляется.

Впрочем, если вы сможете обеспечить растению достаточно тепла, много света и хороший уровень влажности, заниматься ее размножением можно будет в любое время года.

Один из способов размножения – это посадка стеблевых черенков в среду для выращивания с хорошим дренированием. Для этого можно использовать обычную почвенную смесь, или емкость с влажным песком или перлитом.

Вот как размножить растение стеблевым черенком:

выберите стебель длиной в несколько сантиметров, свободный от болезней и насекомых. Острым чистым ножом срежьте прямо под листовым узлом стебля;

удалите нижнюю часть листьев;

срезанную мозоль оставьте на несколько часов, чтобы уменьшить риск гниения;

наполните контейнер почвой и положите в него черенок, закрыв узел;

черенок нужно поместить в светлое и влажное место. Уже через несколько недель черенок начнет выпускать корни.



Монстеру можно легко размножить / Фото Pexels

Как размножить монстеру в воде?

Также вы можете размножить монстеру черенками в воде, если под рукой у вас нет почвы для горшков. Впрочем, подготовьтесь к тому, что этот метод может быть не таким успешным, ведь растение может развить корневую гниль или стебли станут кашеобразными.

Для того, чтобы избежать этих проблем, нужно обновлять воду каждые несколько дней. Так же выберите здоровый стебель, а потом наполните стакан дистиллированной и фильтрованной водой.

Погрузите черенок в нее, убедившись, что ни один из листьев не касается воды. Поместите черенок в светлое, влажное место, а через несколько недель черенок уже начнет выпускать корни.