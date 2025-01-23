Стиральная машина длительное время может работать без сбоев, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Из-за длительного использования она может самостоятельно поломаться, а в некоторых случаях мы самостоятельно делаем ошибки, которые приводят к поломке.

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Непроверенные карманы

Перед каждой загрузкой стирки надо обязательно проверять карманы в куртках, джинсах, брюках и тому подобное. Ключи, монеты или любые другие предметы могут повредить барабан, фильтр или шланг.

Избыток моющего средства

Не нужно в стиральную машинку заливать слишком много жидкого или сухого порошка в надежде, что это поможет лучше отмыть вещь. Избыток порошка не выполаскивается полностью и остается на вещах в виде белых пятен. Это не только приводит к худшему виду одежды, но и к раздражению кожи.



Не стоит стирать вещи в двойной дозе порошка / Фото Unsplash

Перегрузка одежды

Не стоит запихивать в барабан слишком много вещей в надежде постирать все за один раз. Этого делать нельзя, потому что в переполненной машине вода и порошок неравномерно распределяются, поэтому определенная часть вещей останутся грязными.

Кроме того, перезагрузка увеличивает нагрузку на двигатель и узлы машины, что может привести к поломке, если перезагружать стиральную машинку на постоянной основе.

Игнорирование проблемы

Стиральная машинка нуждается в уходе, как и любая другая техника. Важно время от времени чистить фильтр, сливной шланг или дозатор для моющего средства. Вычищайте резинку в барабане, под которой накапливается немало мусора и обращайте внимание на вибрации или посторонние шумы.

Использование неподходящих программ

Учитывайте тип ткани при выборе режима стирки и температуры. Неподходящие программы могут привести к усадке, выцветанию и даже образованию пятен.

Если придерживаться этих нескольких правил эксплуатации стиральной машинки, то это не только сохранит одежду в хорошем состоянии, но и продлит срок ее службы.