Всего несколько вещей в доме вроде бы могут создать мощную защиту от беды и неудачи. Кроме того, эти вещи вроде бы даже могут привлечь согласие и деньги в дом, сообщает 24 Канал.

Интересно Хозяйки всю зиму собирают шелуху с чеснока: зачем они это делают

Чеснок

Так, обычный корнеплод, хранящийся у вас дома, может стать невероятно сильной защитой. Впрочем, для этого нужно разместить несколько зубчиков на столе – так вы нейтрализуете негатив, что приносят неприятные гости дома.

Растения-обереги

Если вы любите выращивать комнатные растения, тогда вы можете завести еще несколько, которые вроде бы могут защитить дом от беды. В частности, эзотерики верят, что кактус может защитить дом от негатива, если поставить его на подоконник. А вот плющ уберегает от сглаза.



Некоторые растения могут защищать от беды / Фото Pexels

Подкова

Подкова над входной дверью считается самым сильным оберегом. Лучше всего действует та, что была найдена случайно. Она вроде бы может отвадить любую беду от дома и защитить ее владельцев. Главное – вешать ее концами вверх. Так вы защититесь от злых мыслей других людей.

Веник

Ваш обычный инструмент для уборки может стать невероятно полезным оберегом. Для того, чтобы он защищал дом от негатива и бедности, его нужно поставить в угол жилой комнаты вверх ногами. Главное правило – никогда не одалживайте веник и не выбрасывайте его на помойку.

Когда наступит время избавиться от вещи, лучше закопать ее в землю.