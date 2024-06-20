Зубная щетка может быть чрезвычайно полезной не только в гигиене, но и в уборке дома. Поэтому если вы еще не выбросили свою старую зубную щетку, ней может отчистить сложные уголки вашей квартиры, к которым трудно добраться другими инструментами.

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Затирка для плитки

Затирка – это та часть ванной комнаты, которую достаточно сложно отчистить с помощью обычной губки. Но это не значит, что ее нужно оставлять грязной. Вместо этого вы можете воспользоваться старой зубной щеткой и отчистить все кусочки грязи, которые попадают на плитку и остаются там.

Ювелирные изделия

Украшения могут добавить ярких элементов к вашему образу, но если долго их не чистить, яркость теряется. И для того, чтобы быстро вернуть идеальный вид своим любимым кольцам, подвескам и серьгам, вам нужно воспользоваться обычной зубной щеткой.

В отличие от жестких губок и щеток, она не оставит царапин на тонком металле.

Пятна на одежде

Возможно, вы еще никогда не вытирали зубной щеткой пятна на одежде, но это самое время начать это делать. Дело в том, что некоторые пятна могут быть очень устойчивыми, поэтому вы можете воспользоваться зубной щеткой и уксусом для того, чтобы быстро застирать пятно.

Особенно полезной зубная щетка будет в случае, если вы работаете со сложными пятнами – например, с жиром.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Обувь

Не всю обувь можно и нужно бросать в стиральную машину, но и отказываться от чистки полностью не стоит, ведь это только приведет к тому, что ваша обувь будет выглядеть неопрятно. Вместо этого вы можете воспользоваться точечной чисткой с помощью щетки.



Обувь можно почистить старой зубной щеткой / Фото Pexels

Стиральная машина

Вам может показаться, что зубная щетка слишком маленькая, чтобы отчистить всю стиральную машину, и будете правы. Впрочем, зубная щетка будет чрезвычайно полезна при чистке прокладок, дозаторов и фильтров в стиральных машинах с передней или верхней загрузкой.