Зубная щетка может быть чрезвычайно полезной не только в гигиене, но и в уборке дома. Поэтому если вы еще не выбросили свою старую зубную щетку, ней может отчистить сложные уголки вашей квартиры, к которым трудно добраться другими инструментами.
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Затирка для плитки
Затирка – это та часть ванной комнаты, которую достаточно сложно отчистить с помощью обычной губки. Но это не значит, что ее нужно оставлять грязной. Вместо этого вы можете воспользоваться старой зубной щеткой и отчистить все кусочки грязи, которые попадают на плитку и остаются там.
Ювелирные изделия
Украшения могут добавить ярких элементов к вашему образу, но если долго их не чистить, яркость теряется. И для того, чтобы быстро вернуть идеальный вид своим любимым кольцам, подвескам и серьгам, вам нужно воспользоваться обычной зубной щеткой.
В отличие от жестких губок и щеток, она не оставит царапин на тонком металле.
Пятна на одежде
Возможно, вы еще никогда не вытирали зубной щеткой пятна на одежде, но это самое время начать это делать. Дело в том, что некоторые пятна могут быть очень устойчивыми, поэтому вы можете воспользоваться зубной щеткой и уксусом для того, чтобы быстро застирать пятно.
Особенно полезной зубная щетка будет в случае, если вы работаете со сложными пятнами – например, с жиром.
Обувь
Не всю обувь можно и нужно бросать в стиральную машину, но и отказываться от чистки полностью не стоит, ведь это только приведет к тому, что ваша обувь будет выглядеть неопрятно. Вместо этого вы можете воспользоваться точечной чисткой с помощью щетки.
Обувь можно почистить старой зубной щеткой / Фото Pexels
Стиральная машина
Вам может показаться, что зубная щетка слишком маленькая, чтобы отчистить всю стиральную машину, и будете правы. Впрочем, зубная щетка будет чрезвычайно полезна при чистке прокладок, дозаторов и фильтров в стиральных машинах с передней или верхней загрузкой.