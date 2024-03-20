Не выбрасывайте картофельную шелуху: она пригодится на кухне и огороде

Картофельную шелуху мы привыкли выбрасывать в помойку, однако ей можно найти применение в быту и даже на огороде. Об этом говорит специалист, которая знает, как можно использовать отходы из картофеля многими способами.

Эксперт Розетта Слоун рассказала, что картофельная шелуха пригодится как косметическое средство и удобрение, после которого на огороде будет большой урожай. По ее словам, шелуха является не менее полезным, чем сам картофель, поэтому не стоит выбрасывать его в помойку.

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Вместо панировочных сухарей

Помойте хорошо картофельную шелуху, поместите в комбайн и перемолоть на кусочки. Продукт размером, как овсяные хлопья, можно использовать к мясу или рыбе вместо панировочных сухарей.

Ингредиент к пюре

Эксперт говорит, что этой хитростью пользуются многие шеф-повара со всего мира. Стоит всего лишь добавить в блюдо шелуху, чтобы картофель имел четко выраженный вкус.

Закрашивание седины

Шелуху от двух картофелин варите 20 минут и дайте ей остыть. Этой водой ополаскивайте волосы после каждого мытья. Настой способен затемнить седину на темных волосах и скрыть ее, а если волосы светлые, то картофельная шелуха сделает цвет однородным.

Для ухода за кожей

Кожура от картофеля помогает осветлить кожу лица и действует как питательная маска. Перетрите ее в блендере в пасту и нанесите на те участки кожи, где есть высыпания или пигментация.



Картофельную шелуху можно повторно использовать / Фото Pexels

Удобрение из картофельной шелухи

Удобрение из кожуры картофеля насыщает огородные культуры питательными веществами и защищает от жуков и улиток. Используют удобрение из картофельной шелухи к таким растениям:

Клубника;

Малина;

Смородина;

Баклажаны;

Помидоры;

Болгарский перец;

Шампиньоны;

Комнатные растения.

Как приготовить удобрение

Настаивание

Шелуху поставьте в емкость на 1/3 части и залейте водой. Оставьте на сутки, а когда шкурки размокнут, тогда ими можно подпитывать почву.

Для комнатных растений кожицы надо залить кипятком, подождать сутки и тогда этим настоем поливать цветы и вазоны.

Замораживание

Помойте и хорошо просушите картофельную шелуху. Поставьте в морозилку и после размораживания сразу используйте как удобрение для растений. Повторно замораживать больше нельзя.

Приготовление муки

Хорошо высушите кожуру, а затем измельчите в блендере. Разбавьте муку водой, а затем поливайте раствором растения. Это удобрение отлично подходит для подкормки кустов смородины.