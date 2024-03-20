Не викидайте картопляне лушпиння: воно знадобиться на кухні та городі

Картопляне лушпиння ми звикли викидати в смітник, однак йому можна знайти застосування в побуті та навіть на городі. Про це каже фахівчиня, яка знає, як можна використати відходи з картоплі багатьма способами.

Експертка Розетта Слоун розповіла, що картопляне лушпиння згодиться як косметичний засіб та добриво, після якого на городі буде великий урожай. За її словами, лушпиння є не менш корисним, ніж сама картопля, тому не варто викидати його в смітник.

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Замість панірувальних сухарів

Помийте добре картопляне лушпиння, помістіть в комбайн та перемеліть на шматочки. Продукт розміром, як вівсяні пластівці, можна використовувати до м’яса чи риби замість панірувальних сухарів.

Інгредієнт до пюре

Експертка каже, що цією хитрістю користуються багато шеф-кухарів зі всього світу. Варто всього лише додати у страву лушпиння, щоб картопля мала чітко виражений смак.

Зафарбовування сивини

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Лушпиння від двох картоплин варіть 20 хвилин та дайте йому охолонути. Цією водою ополіскуйте волосся після кожного миття. Настій здатен затемнити сивину на темному волоссі та приховати її, а якщо волосся світле, то картопляне лушпиння зробить колір однорідним.

Для догляду за шкірою

Шкірка від картоплі допомагає освітлити шкіру обличчя та діє як живильна маска. Перетріть його в блендері на пасту та нанесіть на ті ділянки шкіри, де є висипання чи пігментація.



Картопляне лушпиння можна повторно використовувати / Фото Pexels

Добриво з картопляного лушпиння

Добриво зі шкірки картоплі насичує городні культури поживними речовинами та захищає від жуків та равликів. Використовують добриво з картопляного лушпиння до таких рослин:

Полуниця;

Малина;

Смородина;

Баклажани;

Помідори;

Болгарський перець;

Печериці;

Кімнатні рослини.

Як приготувати добриво

Настоювання

Лушпиння поставте у ємність на 1/3 частини та залийте водою. Залишіть на добу, а коли шкірки розмокнуть, тоді ними можна підживлювати ґрунт.

Для кімнатних рослин шкіри треба залити окропом, почекати добу і тоді цим настоєм поливати квіти та вазони.

Заморожування

Помийте та добре просушіть картопляне лушпиння. Поставте у морозилку та після розмороження одразу використовуйте як добриво для рослин. Повторно заморожувати більше не можна.

Приготування борошна

Добре висушіть шкірки, а потім подрібніть у блендері. Розбавте борошно водою, а потім поливайте розчином рослини. Це добриво відмінно підходить для підживлення кущів смородини.