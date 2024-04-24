Какие культуры можно сажать возле лука: улучшите урожайность растений

Залог хорошего урожая - это удачное соседство культур, а также правильный уход. И очень многие огородники интересуются, что же можно посадить возле такой культуры, как обычный лук.

Лук – это одна из самых желанных на огороде культур, ведь в пищу употребляется и его зеленые перья, и головки, а также он чрезвычайно неприхотлив и прост в выращивании и уходе. И все же для нее стоит подобрать правильных соседей.

Интересно Не используйте эти 3 средства для мытья паркета: они испортят пол

Что можно сажать возле лука

Лук, как и чеснок – это те культуры, которые можно высадить между рядками других овощей. Дело в том, что он имеет достаточно специфический запах и может отпугивать вредителей. Впрочем, в таком случае огородники далеко не всегда занимаются урожаем именно лука. Но если вы хотите благодаря удачному соседству повысить урожайность этой культуры, тогда вам нужно знать, что именно подходит для лука.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Рядом с луком можно сажать такие культуры:

морковь и свеклу – для защиты друг друга от вредителей и болезней. Урожайность также улучшится;

клубнику и землянику – такое странное соседство действительно может защитить обе культуры и принести им немало пользы;

укроп и зеленые листовые салаты;

редис – он защитит лук от тли и клеща;

огурцы – от такого соседства овощи будут меньше болеть;

тимьян и ромашка помогут повысить урожайность вашего лука.



Лук хорошо растет возле некоторых культур / Фото Pexels

Впрочем, это не значит, что для соседства с луком подходят все овощи. Например, некоторые он совсем не любит – в частности, фасоль, салат, спаржу и горох. Также не стоит высаживать возле лука кабачки, томаты, перец и бобы. Эти растения будут только забирать у лука питательные вещества, и поэтому он будет часто и сильно болеть.