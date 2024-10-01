С помощью кислородного порошка можно дезинфицировать поверхности, удалять пятна и избавляться от неприятных запахов, пишет The Spruce. Его советуют использовать вместо отбеливателя, поскольку он гораздо лучше из-за отсутствия хлора.

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Кислородный порошок является доступным в цене, а для того, чтобы активировать его свойства, надо всего лишь растворить в теплой или горячей воде.

Удаляет пятна

Хозяйки знают, что со стойкими пятнами может справиться кислородный порошок. Столовую ложку порошка надо развести в литре воды и налить смесь на пятно. Подождите некоторое время, чтобы порошок удалил из ткани загрязнения, а потом постирайте одежду в стиральной машинке.

Очищает кухонные поверхности

Чтобы очистить кухонные поверхности, смешайте кислородный порошок с теплой водой и протирайте раствором столешницы. Можете использовать его на регулярной основе, поскольку кислородный порошок прекрасно удаляет бактерии с поверхностей.

Очищает ванную комнату

Используйте кислородный порошок для дезинфекции унитаза, ванны или плитки в ванной комнате. В 4 литрах теплой воды надо растворить 2 столовые ложки средства. Этой жидкостью промойте поверхности, оставьте на 15 минут, а затем вытрите тряпкой и смойте водой.



Кислородным порошком можно мыть все в ванной комнате / Фото Pexels

Дезодорирует вещи для домашних животных

Кислородный порошок помогает отстирать игрушки домашнего любимца и устранить неприятные ароматы. Им же можно постирать кроватку, на которой есть немало шерсти и запах от собаки или кошки. Порошок не содержит агрессивных химикатов, поэтому безопасен для использования на вещах домашних животных.

Дезинфицирует холодильник

Средство способно прекрасно справиться с плесенью, бактериями и плесенью в холодильнике. Надо смешать столовую ложку кислородного порошка с двумя чашками теплой воды. Этим раствором надо протереть полки и ящики холодильника.

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Очищает затирки

Между плитками затирки со временем могут сереть, поэтому для того, чтобы восстановить их белый цвет, стоит воспользоваться кислородным порошком. Сделайте из порошка и воды густую кашицу и оставьте на затирках на 15 минут, а потом смойте водой. Этот лайфхак удивит, поскольку шов между плитками станет значительно белее.