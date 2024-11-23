Не только посуда: что на самом деле можно мыть в посудомоечной машине

У многих из нас есть посудомоечная машина на кухне, которая экономит наше время и усилия и помогает справиться с грязной посудой. Оказывается, в посудомоечной машине можно мыть немало других вещей, о которых вы раньше и не догадывались.

Известный эксперт рассказала, что возможности посудомоечной машины выходят далеко за мытье только посуды, пишет 24 Канал со ссылкой на Марту Стюарт. По словам хозяйки, посудомоечная машина способна очистить еще много предметов быта, которые могут вас удивить.

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Стакан для зубных щеток

На этих стаканах очень часто скапливается влага на дне, которая может превратиться в плесень с плохим запахом. Чтобы отмыть эти стаканы, достаточно их будет поставить в посудомоечную машину на обычный цикл.

Губки для мытья посуды

Вы могли этого не знать, но на губках накапливается очень много бактерий, поэтому стоит их мыть вместе с мытьем посуды.

Плафоны светильников

Чтобы вручную не мыть съемные плафоны светильников – поместите их в посудомоечную машину. После мытья уберите их в перчатках, чтобы не поставить отпечатки пальцев.



В посудомоечной машине можно мыть не только посуду / Фото Pexels

Пластиковые расчески

Чтобы освежить щетки для волос и расчески – поместите их в посудомоечную машину. Поставьте их в корзину для столовых приборов и мойте обычным циклом.

Силиконовые коврики для выпечки

На силиконовых ковриках может быть жир или остатки пищи, поэтому положите их на верхнюю полку, а посудомоечная машина все тщательно вымоет.

Вертушки для микроволновки

Поворотные столы из стекла для микроволновок удобно мыть в посудомоечной машине. Благодаря одному мытью они начнут блестеть и станут как новые.