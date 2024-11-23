Не лише посуд: що насправді можна мити у посудомийній машині

У багатьох з нас є посудомийна машина на кухні, яка економить наш час та зусилля й допомагає впоратися з брудним посудом. Виявляється, в посудомийній машині можна мити чимало інших речей, про які ви раніше й не здогадувалися.

Відома експертка розповіла, що можливості посудомийної машини виходять далеко за миття лише посуду, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт. За словами господині, посудомийна машина здатна очистити ще багато предметів побуту, які можуть вас здивувати.

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Стакан для зубних щіток

На цих стаканах дуже часто накопичується волога на дні, яка може перетворитися на цвіль з поганим запахом. Щоб відмити ці склянки, достатньо їх буде поставити у посудомийну машину на звичайний цикл.

Губки для миття посуду

Ви могли цього не знати, але на губках накопичується дуже багато бактерій, тому варто їх мити разом із миттям посуду.

Плафони світильників

Щоб вручну не мити знімні плафони світильників – помістіть їх у посудомийну машину. Після миття заберіть їх у рукавичках, щоб не поставити відбитки пальців.



У посудомийній машині можна мити не лише посуд / Фото Pexels

Пластикові гребінці

Щоб освіжити щітки для волосся та гребінці – помістіть їх у посудомийну машину. Поставте їх у кошик для столових приладів й мийте звичайним циклом.

Силіконові килимки для випічки

На силіконових килимках може бути жир чи залишки їжі, тому покладіть їх на верхню полицю, а посудомийна машина все ретельно вимиє.

Вертушки для мікрохвильовки

Поворотні столи зі скла для мікрохвильовок зручно мити в посудомийній машині. Завдяки одному миттю вони почнуть блищати й стануть наче нові.