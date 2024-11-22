Щоб економити електроенергію, замість електрочайника можна скористатися газовим девайсом, пише 24 Канал. Його мінус в тому, що після тривалого користування на ньому накопичуються мінерали води, які впливають потім на смак напоїв, якщо не позбуватися накипу.

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У мережі є багато порад, які видаляють осади, втім деякі з них займають багато часу, бо чищення оцтом потребує кількох кип’ятіть, щоб вивести кислий запах. А от пакетик лимонної кислоти здатен зробити чудеса за короткий період.

Очищення чайника лимонною кислотою

Налийте в чайник 1 літр холодної води й додайте всередину 2 чайні ложки лимонної кислоти. Все розмішайте й дайте кристалам трохи розтанути, а тоді увімкніть чайник до повного закипання. Зачекайте 30 хвилин, а тоді зливайте воду. Після того, як осад зійде, повторно налийте воду та закип’ятіть чайник, щоб позбутися від рештків накипу та запаху лимонної кислоти.

Багато господинь зазначають, що цей метод є найкращим та найефективнішим, оскільки лимонна кислота дуже чудово бореться із накипом та видаляє його в лічені хвилини.



Лимонна кислота ідеально видаляє накип / Фото Pexels

Якщо ж накип на чайнику дуже сильний, тоді доведеться додати до лимонної кислоти ще кілька інгредієнтів, щоб точно вивести відкладення з приладу. Вам знадобиться 100 міліграмів оцту, 1 столова ложка соди та 2 столові ложки лимонної кислоти на 1 літр води.

Всю цю рідину доведіть до кипіння, додайте оцет, соду та лимонну кислоту. Кип’ятіть все на маленькому вогні 20 – 30 хвилин. Після основної частини, воду треба злити й далі двічі все прокип’ятити.