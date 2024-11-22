Чтобы экономить электроэнергию, вместо электрочайника можно воспользоваться газовым девайсом, пишет 24 Канал. Его минус в том, что после длительного пользования на нем накапливаются минералы воды, которые влияют потом на вкус напитков, если не избавляться от накипи.

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В сети есть много советов, которые удаляют осадки, впрочем некоторые из них занимают много времени, потому что чистка уксусом требует нескольких кипячений, чтобы вывести кислый запах. А вот пакетик лимонной кислоты способен сделать чудеса за короткий период.

Очистка чайника лимонной кислотой

Налейте в чайник 1 литр холодной воды и добавьте внутрь 2 чайные ложки лимонной кислоты. Все размешайте и дайте кристаллам немного растаять, а потом включите чайник до полного закипания. Подождите 30 минут, а потом сливайте воду. После того, как осадок сойдет, повторно налейте воду и вскипятите чайник, чтобы избавиться от остатков накипи и запаха лимонной кислоты.

Многие хозяйки отмечают, что этот метод является лучшим и самым эффективным, поскольку лимонная кислота очень хорошо борется с накипью и удаляет его в считанные минуты.



Лимонная кислота идеально удаляет накипь / Фото Pexels

Если же накипь на чайнике очень сильная, тогда придется добавить к лимонной кислоте еще несколько ингредиентов, чтобы точно вывести отложения из прибора. Вам понадобится 100 миллиграммов уксуса, 1 столовая ложка соды и 2 столовые ложки лимонной кислоты на 1 литр воды.

Всю эту жидкость доведите до кипения, добавьте уксус, соду и лимонную кислоту. Кипятите все на маленьком огне 20 – 30 минут. После основной части, воду надо слить и дальше дважды все прокипятить.