Что нельзя сажать возле винограда: запомните, какие растения-соседи являются врагами

Маленькая территория не всегда дает возможность высаживать кустовые деревья без соседства. Но для того, чтобы получить хороший урожай надо отказаться от посадки некоторых растений рядом с виноградом.

Учтите это, если хотите получить много ягод летом и осенью, пишут Советы 24. Есть несколько растений, которые негативно влияют на рост винограда и могут его погубить. Кроме того, они и сами могут завянуть.

Читайте также Что нельзя сажать после картофеля: запомните, чтобы не потерять урожай

Что нельзя сажать возле винограда

Негативное влияние на виноградную лозу имеет календула, васильки, колокольчики и гвоздика. Эти цветы могут навредить ягодам и лишить хорошего урожая.

Относительно огородных культур, то желательно отказаться от выращивания рядом с виноградом таких овощей, как морковь, перец, картофель, томаты и баклажаны.

Также не высаживайте пряные травы и петрушку, сельдерей, лук порей и хрен. Последнее растение вообще является многолетним, поэтому будет прорастать без остановки, не давая хорошо расти винограду. Еще стоит обратить внимание на горчицу полевую, просо и дикую редьку. Их тоже не рекомендовано сажать рядом с виноградом.

Если же вы любите создавать народные лекарства из трав и сеете возле дома определенные лекарственные травы, то спешим сообщить, что возле винограда нельзя сажать зверобой, пижму, тысячелистник и подорожник.



Что можно и нельзя сажать возле винограда / Фото Pexels

Что можно сажать возле винограда

На рост виноградной лозы хорошо влияют астры, гипсофилы, флоксы и друммонда. Можете смело сажать мальву, незабудки, примулы и виолы.

Сможет повлиять на вкус ягод винограда – садовая земляника. Чтобы они выросли сладкими и большими сажайте растения, которые выделяют азот (бобы, горох или соя). Не смогут навредить винограду щавель, укроп, шпинат, лук, огурцы, свекла и редис.