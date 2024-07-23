Не выбрасывайте яблочную кожуру: вот 3 совета, как ее эффективно использовать

Не всегда яблочные очистки надо выбрасывать. Специалисты нашли несколько вариантов, которые можно применить с пользой.

Из яблочной кожуры можно сделать уксус, освежитель воздуха и даже отчистить им алюминиевую посуду.

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Яблочный уксус из кожуры

Смешайте яблочную кожуру с водой и сахаром и процедите полученную жидкость через хлопчатобумажную ткань. Всю жидкость надо выжать, а потом перелить ее в стеклянную банку, но не закрывать крышкой.

На поверхность поставьте чистую ткань и закрепите на ободке емкости резинкой. Это поможет воздуху свободно контактировать с жидкостью и превратить ее в уксус.

Хранить банку нужно в темном месте при комнатной температуре в течение трех недель. Смесь надо ежедневно встряхивать, а когда уксус будет готов – перелить в бутылку.



Из яблочных шкурок можно приготовить уксус / Фото Unsplash

Освежитель воздуха из кожуры

Из яблочных шкурок можно сделать очиститель воздуха. Для этого высушите кожуру на солнце, а затем поставьте ее в мешочек из тюля или полотна, чтобы аромат смог распространиться по всему дому. Раскладывайте кожуру по шкафам или ящикам.

Очистка посуды из шкурок

Кожуру от яблок можно использовать для чистки алюминиевой посуды. Кислота, содержащаяся в кожуре, имеет прекрасное обезжиривающее действие. Положите кожуру в кастрюлю с водой и погрузите предметы, которые надо очистить.

Поставьте плиту на слабый огонь на 40 минут и выключите ее. Тогда оставьте ее полностью остыть и протрите все салфеткой из микрофибры. Результат сможет вас поразить.