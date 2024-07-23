З яблучної шкірки можна зробити оцет, освіжувач повітря та навіть відчистити ним алюмінієвий посуд.

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Яблучний оцет зі шкірок

Змішайте яблучну шкірку з водою та цукром та процідіть отриману рідину через бавовняну тканину. Всю рідину треба вичавити, а тоді перелити її в скляну банку, але не закривати кришкою.

На поверхню поставте чисту тканину та закріпіть на обідку ємності гумкою. Це допоможе повітрю вільно контактувати з рідиною та перетворити її на оцет.

Зберігати банку треба в темному місці при кімнатній температурі впродовж трьох тижнів. Суміш треба щодня струшувати, а коли оцет буде готовим – перелити в пляшку.



З яблучних шкірок можна приготувати оцет / Фото Unsplash

Освіжувач повітря зі шкірок

З яблучних шкірок можна зробити очищувач повітря. Для цього висушіть шкірку на сонці, а потім поставте її в мішечок з тюлю чи полотна, щоб аромат зміг поширитися по всьому будинку. Розкладайте шкірки по шафах чи шухлядах.

Очищення посуду зі шкірок

Шкірку від яблук можна використовувати для чищення алюмінієвого посуду. Кислота, що міститься в шкірці, має чудову знежирювальну дію. Покладіть шкірки у каструлю з водою та занурте предмети, які треба очистити.

Поставте плиту на слабкий вогонь на 40 хвилин та вимкніть її. Тоді залишіть її повністю охолонути та протріть все серветкою з мікрофібри. Результат зможе вас вразити.