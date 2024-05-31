Без возражений, весна – это самое занятое время для садоводов и огородников. Впрочем, с наступлением июня работа точно не заканчивается, и если грядки все еще кажутся пустыми, вы можете исправить это в первый месяц лета.

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Что можно посеять в июне

Из зелени в июне можно посадить салат, укроп и шпинат. Обычно салат сеют весной, в апреле-мае, а первый урожай в таком случае собирают в мае или в начале июня. Но урожай на самом деле можно собирать в течение всего лета.

Главное – подобрать хорошие семена, ведь сорта салатов делятся на летние, весенние и осенние. Укроп, так же как и салат, можно высевать каждые 10 – 15 дней, но чтобы он быстрее прорастал, его лучше предварительно замачивать в горячей воде. Так же укроп требует очень регулярного полива.



Зелень можно посеять и в июне / Фото Pexels

А вот от посева шпината до получения урожая проходит примерно 55 дней. Шпинат можно высеять в открытый грунт с начала апреля, и затем каждые две недели.

Зеленый лук

В самом начале лета лук сеют на перо, и его можно высаживать вперемешку с морковью. Лук – это растение, которое очень требовательно к почвам, а перед посевом лука грядку хорошо пропахивают и рыхлят. В жаркие месяцы лук также нужно хорошо поливать.

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Корнеплоды

Часто корнеплоды на зиму сеют как раз в первой половине лета. В южных районах можно проводить посадки и до середины июля, а в остальной Украине – только в июне. Если сеять ранние сорта репы в июне, тогда урожай можно получить уже за 1,5 – 5 2 месяца.

Можно в июне посеять и свеклу и морковь.