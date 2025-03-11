Эти места на кухне являются самыми грязными: не забывайте их постоянно мыть

Кухня считается одним из самых грязных мест в квартире и требует постоянного ухода. На кухне постоянно собирается мусор на полу, пятна на столе, столешнице или плитке, которые надо сразу вытирать, чтобы они не стали липкими.

Беспорядок на кухне может создать немытая посуда в раковине, невымытый пол и крошки на поверхности, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Но если за чистотой пола, посудой и столешницей, то есть несколько мест и вещей, которые почему-то забываем убрать.

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Чтобы избежать накопления бактерий, подумайте над тем, что вы чаще всего используете на кухне. Периодически эти предметы надо протирать и дезинфицировать.

Сенсорные панели и ручки

К панелям и ручкам мы прикасаемся каждый день, поэтому время от времени протирайте их дезинфицирующими салфетками.

Губки и тряпки

За неделю обычная кухонная губка может накопить в себе множество бактерий, поэтому для того, чтобы она не оставалась влажной, хорошо отожмите ее после мытья посуды. Чтобы не разводить микробы по всем тарелкам и кастрюлям, возьмите себе за правило менять кухонную губку один раз в неделю.

Раковина

На поверхности раковины есть множество микробов. Особенно их много вокруг пробок для мусора. Вытирайте ее хорошо средством для чистки раковины, не забывая про смеситель и стойку. А вот, чем прочистить забитую раковину – читайте в нашем материале.



Кухню необходимо тщательно очищать / Фото Pexels

Доски для нарезки

На доске появляются бактерии даже после одноразового использования. Эксперты советуют использовать для овощей, мяса и рыбы разные доски. После мытья доски, обязательно протрите ее бумажным полотенцем. Мокрыми доски оставлять нельзя, поскольку бактерии любят влагу.

Холодильник

Прибор надо мыть не только внутри, но и снаружи. Хорошо протрите ручку и всю поверхность, к которой вы прикасаетесь руками.

Столешница

Перед каждым приготовлением пищи протрите столешницу дезинфицирующим спреем. Для протирания использовать губку для мытья посуды – не рекомендуется.