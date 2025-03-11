Ці місця на кухні є найбруднішими: не забувайте їх постійно мити

Кухня вважається одним з найбрудніших місць у квартирі й потребує постійного догляду. На кухні постійно збирається сміття на підлозі, плями на столі, стільниці чи плитці, які треба одразу витирати, щоб вони не стали липкими.

Безлад на кухні може створити немитий посуд у раковині, невимита підлога й крихти на поверхні, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Та якщо за чистотою підлоги, посудом та стільницею, то є кілька місць та речей, які чомусь забуваємо прибрати.

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Щоб уникнути накопичення бактерій, подумайте над тим, що ви найчастіше використовуєте на кухні. Періодично ці предмети треба протирати й дезінфікувати.

Сенсорні панелі та ручки

До панелей та ручок ми доторкаємося кожного дня, тому час від часу протирайте їх дезінфікуючими серветками.

Губки та ганчірки

За тиждень звичайна кухонна губка може накопичити в собі безліч бактерій, тому для того, щоб вона не залишалася вологою, добре відіжміть її після миття посуду. Щоб не розводити мікроби по всіх тарілках та каструлях, візьміть собі за правило змінювати кухонну губку один раз на тиждень.

Раковина

На поверхні раковини є безліч мікробів. Особливо їх багато навколо пробок для сміття. Витирайте її добре засобом для чищення раковини, не забуваючи про змішувач й стійку. А ось, чим прочистити забиту раковину – читайте в нашому матеріалі.



Кухню необхідно ретельно очищувати / Фото Pexels

Дошки для нарізання

На дошці з’являються бактерії навіть після одноразового використання. Експерти радять використовувати для овочів, м’яса та риби різні дошки. Після миття дошки, обов’язково протріть її паперовим рушником. Мокрими дошки залишати не можна, оскільки бактерії люблять вологу.

Холодильник

Прилад треба мити не лише всередині, але й зовні. Добре протріть ручку й всю поверхню, до якої ви доторкаєтеся руками.

Стільниця

Перед кожним приготуванням їжі протріть стільницю дезінфікуючим спреєм. Для протирання використовувати губку для миття посуду – не рекомендовано.