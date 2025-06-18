Согласно украинским поверьям, важно не только кому отдаешь вещь, но и что именно говоришь в этот момент. Как это правильно сделать – расскажет 24 Канал.

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Почему важно правильно попрощаться с вещами

Издавна люди верили, что вещи впитывают энергию своего владельца. Одежда, украшения, предметы быта – все это, говорят приметы, может нести как позитив, так и негатив. Поэтому при передаче вещей следует придерживаться определенных устоявшихся фраз, чтобы не отдать вместе с вещью свое счастье, здоровье, красоту или энергию.

Что следует говорить, когда отдаете вещи

"Пусть эта вещь служит тебе на радость!" – наиболее распространенная фраза, которая, согласно приметам, "перепрограммирует" вещь на нового владельца и не позволяет ему принять чужую карму.

"От сердца – с добром!" – такая фраза свидетельствует о чистых намерениях и снимает возможный негатив.

"Пусть будет в пользу!" – коротко и символично передает пожелание добра.

Интересно! Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк отмечает, что христианам разрешается отдавать свою одежду другим, не боясь потерять энергию, поскольку это благотворительное дело.

Если отдаете вещь, которая долго была в вашем употреблении, или что-то очень личное (например, одежда, обувь, постель), народ советует сказать:

"Свое – оставляю себе, а вещь – отдаю тебе".

Это помогает символически "разорвать связь" с предметом.



Что надо говорить, отдавая свои вещи / Фото Unsplash

А если вещь дарите

В случае дарения особенно важно вкладывать добрые намерения и пожелания. Добрая энергетика подарка усиливается словами:

"Дарю от всего сердца",

"Пусть приносит тебе счастье",

"Пусть служит долго и во благо".

Народная мудрость учит нас, что даже в простых вещах есть сила слова и намерения. И хотя приметы – это не наука, многие до сих пор верят, что правильное прощание с вещью может повлиять на судьбу. Поэтому в следующий раз, отдавая что-то – не забудьте сказать доброе слово!