Предки были убеждены, что когда птица садится на подоконник – это точно знак от мира. И главное – правильно его расшифровать, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Что значит, если синица залетела в окно?

Приметы утверждают, что синица на окне – это исключительно положительная примета. А вот если синичка не только села на подоконник, но и залетела в окно – это значит, что скоро стоит ожидать радостных событий и новостей, а сама птица предсказывает счастье.

Синица во многих культурах – это символ удачи и доброты. И когда синица залетает в дом, она приносит с собой положительные изменения. Впрочем, существуют также и приметы, которые утверждают, что синица может притянуть и несчастье – возможно, потерю близкого члена семьи.



Синичка может залететь в окно / Фото Pexels

Если же синичка села на подоконник и стучит в окно, тогда это значит, что вскоре стоит ожидать добрых вестей. Одна из трактовок – скоро приедут близкие, или долгожданные гости. Приезд может привести к веселым, шумным посиделкам, и на них могут быть объявлены новости, что изменят вашу жизнь к лучшему.

Кстати, ранее мы уже делились и другими приметами – в частности о том, почему нельзя рубить грецкий орех.

Если же синичка села на балкон, верили, что в семье следует ждать пополнения.

Что значит, когда синица села на руку?

Птицы обычно стараются держаться на расстоянии от людей, и поэтому очень нечасто можно увидеть такое явление, как синичка, что садится кому-то на плечо или руку. Но если такое все же произошло, нужно успеть загадать желание перед тем, как птичка выпорхнет. А если синичка еще и зацвиринькает, пока сидит на руке, тогда все задуманное точно сбудется.