В кофемашинке есть некоторые детали, которые многие люди забывают очищать, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Софии Сизовой.

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Девушка постоянно делится в своем блоге различными лайфхаками, поэтому решила рассказать на этот раз о мытье кофемолки, а именно – ее секретные детали.

Что надо помыть в кофемолке

Обратите внимание на бак, который находится на боковой панели. Его нужно очищать раз в месяц, иначе машинка может выйти из строя. Также не стоит забывать о скрытом фильтре молока. По словам блогера, его надо мыть после каждого второго использования. Если его не очищать, то там заведется плесень.

Бак для жмыха также нужно часто очищать и не допускать его накопления. София Сизова дала интересный лайфхак. Она рассказала, что никогда не выбрасывает жмых, а использует из него скраб для тела. Для этого надо 250 граммов жмыха размешать с 2 ложками сахара, добавить масло и мед по желанию.



Советы по мытью кофемолки / Фото Pexels

Если же у вас после кофе останется гуща, то выбрасывать ее не надо. Она способна удалить накопление грязи и остатки масла, а также обезжирить посуду. Гущей можно чистить сковородки и кастрюли. Из-за абразивной структуры, она может сдирать пригоревшую пищу с поверхности посуды.

Кофейной гущей можно убирать неприятные запахи из холодильника. Все, что вам нужно сделать – это взять небольшую миску или чашку и наполнить ее сухой кофейной гущей, а затем поставить ее в холодильник. Азот в гуще будет реагировать с углеродом и нейтрализует все неприятные ароматы.