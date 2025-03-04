Некоторые огородники уже начинают в марте активно возиться на грядках, пишет 24 Канал. В первый месяц весны можно сеять холодостойкие овощи, которые хорошо подходят для ранней посадки.

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Редис

Этот овощ является холодостойким и способен взойти даже при 2 градусах тепла. Редис не является прихотливым к почве. Уже в начале марта его можно сеять в открытый грунт. Чтобы урожай был большим, посев можно повторять через каждые 3 недели. В сухую погоду редис надо подливать, чтобы плоды не горчили.

Шпинат

Уже с наступлением весны на огороде можно сажать шпинат. Он хорошо растет при температуре 2 градуса, поэтому прекрасно подходит для мартовского посева. Уже через месяц можно срывать первые листочки. Шпинат хорошо растет в солнечных участках с плодородной почвой, и если такого места нет, то легкая тень также подойдет.

Морковь

Март хорошо подходит для посева моркови. Есть ранний сорт овощей, который даст урожай уже в начале лета. Морковь хорошо растет в рыхлой почве и на солнечном месте. Специалисты советуют перед посевом замочить морковь для ускорения роста. Для того, чтобы овощи были сладкими, в почву нужно добавить древесную золу.



В марте стоит сажать морковь / Фото Pexels

Укроп

В начале весны можно высевать укроп. Семена хорошо прорастают при температуре +3 – +5°C. Всходы укропа способны даже выдержать заморозки до -5°C. Через месяц после посева уже можно срывать первые пучки укропа.

Хорошо растет зелень в солнечных местах с легкой почвой и умеренной влажностью. Для щедрого урожая укроп можно высевать каждые 2 недели.

Свекла

Овощ относится к холодостойким культурам, которые можно сеять в марте. Ранние сорта можно собирать уже в середине лета. Хорошо свекла растет на разных типах почв, особенно на плодородной и рыхлой.

В марте также можно посеять горох, ранний лук и яровой чеснок.