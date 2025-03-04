Эзотерики убеждены, что каждое растение, которое вы сажаете у себя на участке, имеет свою энергетику, сообщает 24 Канал. И поэтому важно подобрать именно такие кусты, которые принесут пользу вашему дому, а не отпугнут удачу.

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Калина

Калина, как верят эзотерики и утверждают приметы – очень положительное растение, которое символизирует молодость, здоровье и семейное счастье. Дерево чрезвычайно полезно возле дома молодоженов или семей с детьми.

Кроме того, вероятно, всем приходилось слышать о полезных свойствах калиновых ягод, которые точно стоит заготавливать на зиму.

Шиповник

Приметы утверждают, что шиповник может охранять благополучие семьи, возле дома которой посажен. Это растение – исключительно положительное и никогда не принесет ничего плохого в дом. Основные значения шиповника среди эзотериков – это семейные связи, любовь и страсть.

Можжевельник

Вероятно, это одно из самых мощных растений, которые можно посадить возле дома. Она вроде бы оберегает семью от наведения приворота, сглаза и злых сил. Если возле дома высадить можжевельник, растение будет добросовестно охранять всех членов семьи.



Можжевельник защищает дом от беды / Фото Pexels

Впрочем, высаживать можжевельник нужно обязательно перед домом, а не за домом.

Роза

Роза возле дома символизирует романтическую любовь и страсть. Она вроде бы поддерживает родственные связи и уберегает жителей дома от ссор. В доме, возле которого цветет роза, не будет неудач и мелких бытовых конфликтов, поэтому стоит высадить эту королеву сада прямо под окнами.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Дерен

Этот куст вроде бы служит защитой дома, и если посадить его неподалеку от порога, не пропустит внутрь людей со злыми намерениями. Кроме того, его красивые бело-зеленые листья украсят ваш двор практически в любое время года.