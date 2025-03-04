Езотерики переконані, що кожна рослина, яку ви садите в себе на ділянці, має свою енергетику, повідомляє 24 Канал. І тому важливо підібрати саме такі кущі, які принесуть користь вашому дому, а не відлякають удачу.

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Калина

Калина, як вірять езотерики та стверджують прикмети – дуже позитивна рослина, яка символізує молодість, здоров'я та сімейне щастя. Дерево надзвичайно корисне біля дому молодят чи родин з дітьми.

Окрім того, певно, усім доводилося чути про корисні властивості калинових ягід, які точно варто заготовлювати на зиму.

Шипшина

Прикмети стверджують, що шипшина може охороняти благополуччя родини, біля дому якої посаджена. Ця рослина – винятково позитивна та ніколи не принесе нічого поганого у дім. Основні значення шипшини серед езотериків – це сімейні зв'язки, любов та пристрасть.

Ялівець

Певно, це одна з найпотужніших рослин, які можна посадити біля дому. Вона начебто оберігає родину від наведення привороту, пристріту та злих сил. Якщо біля дому висадити ялівець, рослина буде сумлінно охороняти усіх членів родини.



Ялівець захищає дім від біди / Фото Pexels

Втім, висаджувати ялівець потрібно обов'язково перед будинком, а не за хатою.

Троянда

Троянда біля дому символізує романтичне кохання та пристрасть. Вона начебто підтримує родинні зв'язки та уберігає мешканців дому від сварок. В домі, біля якого цвіте троянда, не буде невдач та дрібних побутових конфліктів, тож варто висадити цю королеву саду прямо під вікнами.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Дерен

Цей кущ начебто слугує захистом дому, та якщо посадити його неподалік від порогу, не пропустить всередину людей зі злими намірами. Окрім того, його красиве біло-зелене листя прикрасить ваше подвір'я практично у будь-яку пору.