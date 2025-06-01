Ждите обильного урожая: что надо посадить возле свеклы: что нужно посадить возле свеклы

Свекла является одним из главных овощей, поэтому хозяйки часто сажают ее на огороде. Этот овощ является незаменимым во многих блюдах, поэтому для того, чтобы вырастить сочные и вкусные плоды, надо не только их подпитывать, а выбрать правильные культуры, которые будут расти рядом.

По словам специалистов, если посадить некоторые растения рядом со свеклой, то это сможет улучшить урожай и сделать овощи слаще, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новости. live".

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Кроме того, правильное соседство способно удержать влагу, уменьшить количество сорняков и отпугнуть вредителей.

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Салат

Хорошо сочетается со свеклой листовой салат. Его корневая система не мешает расти корнеплодам. Салат укрывает землю и сохраняет влагу, образуя тень, которая сдерживает рост сорняков. Благодаря салату создаются оптимальные условия для свеклы, от чего она становится сочной и сладкой.



Сажайте салат рядом со свеклой / Фото Pexels

Бархатцы

Эти цветы выполняют замечательную защитную функцию. Они выделяют вещества, которые улучшают состояние почвы, сдерживают развитие вредителей – слизней, тли и тому подобное. Также бархатцы оздоравливают микрофлору участка, снижая потребность в химических средствах.

Кстати! Є 5 растений, которые никогда нельзя сажать возле картофеля, поскольку это может уничтожить весь урожай.

Для получения максимального эффекта, растения нужно разместить в шахматном порядке или полосами между рядами свеклы. Бархатцы улучшат урожайность и сделают участок ухоженным и гармоничным.