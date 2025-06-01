За словами фахівців, якщо посадити деякі рослини поруч з буряками, то це зможе покращити врожай та зробити овочі солодшими, пише 24 Канал з посиланням на "Новини. live".

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Окрім того, правильне сусідство здатне утримати вологу, зменшити кількість бур’янів та відлякати шкідників.

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Салат

Добре поєднується з буряком листовий салат. Його коренева система не заважає рости коренеплодам. Салат вкриває землю й зберігає вологу, утворюючи тінь, яка стримує ріст бур’янів. Завдяки салату створюються оптимальні умови для буряка, від чого він стає соковитим та солодким.



Садіть салат поруч з буряком / Фото Pexels

Чорнобривці

Ці квіти виконують чудову захисну функцію. Вони виділяють речовини, які покращують стан ґрунту, стримують розвиток шкідників – слимаків, попелиці тощо. Також чорнобривці оздоровлюють мікрофлору ділянки, знижуючи потребу в хімічних засобах.

До речі! Є 5 рослин, які ніколи не можна садити біля картоплі, оскільки це може знищити увесь урожай.

Для отримання максимального ефекту, рослини потрібно розмістити в шаховому порядку чи смугами між рядами буряка. Чорнобривці покращать врожайність та зроблять ділянку доглянутою й гармонійною.