Что надо сделать в последний день года: список дел на 31 декабря

Все люди достаточно тщательно готовятся к Новому году. Если стол начинают сервировать и украшать ближе к вечеру, то в дневное время все завершают уборку. Чтобы не опустить чего-то, далее расскажем вам, что именно надо обязательно убрать перед Новым годом.

Все хозяйки перед Новым годом делают дома генеральную уборку, пишет 24 Канал. В спешке бывает и такое, что мы чего-то не успеваем сделать. Чтобы не корить себя за то, что дом в Новом году будет неопрятным, обратите внимание на несколько вещей, которые точно надо сделать в последний день 2024 года.

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Что надо убрать 31 декабря

Прежде всего надо везде подметать и пропылесосить, чтобы на полу не было никакого мусора. Уборка поможет создать эффект обновления и готовности ко всему новому.

В последний день года надо постирать всю грязную одежду и вынести из дома мусор. Делать это надо еще днем, после захода солнца выносить из дома ничего не надо.

Пройдитесь по всем комнатам, чтобы поснимать везде паутину, подлейте вазоны, повесьте чистые полотенца и снимите постельное белье. В канун Нового года выбросьте все сломанные и битые вещи, избавляйтесь от всего, что является для вас ненужным.



К Новому году уберите дома дом / Фото Pexels

Также 31 декабря надо вымыть окна, зеркала, вытереть от пыли мебель и сделать порядок в шкафах. На всех полках должны быть идеально сложенные вещи, поскольку любой хаос приведет к тому, что в новом году ваша жизнь тоже будет безалаберной.

Можете прощаться с одеждой, которую вы не носите. Если он маловат или слишком большой, то отдайте его на благотворительность. Освобождайте место от всего старого, чтобы в жизнь пришло что-то новое.

Не держите дома надбитую посуду – тарелки или чашки. Они являются источником негатива, поэтому в новом году приобретите домой новые товары. Избавиться в последний день года надо с вещами, с которыми у вас плохие воспоминания.

Убирайте не все сразу, а каждую комнату постепенно. Таким образом вы избежите перезагрузки уборкой. Чтобы быть эффективными и не устать, после 30 минут делайте перерыв, а потом снова начинайте уборку.