Що треба зробити в останній день року: список справ на 31 грудня

Усі люди досить ретельно готуються до Нового року. Якщо стіл починають сервірувати та прикрашати ближче до вечора, то в денну пору всі завершують прибирання. Щоб не опустити чогось, далі розповімо вам, що саме треба обов’язково прибрати перед Новим роком.

Всі господині перед Новим роком роблять вдома генеральне прибирання, пише 24 Канал. У поспіху буває й таке, що ми чогось не встигаємо зробити. Щоб не картати себе за те, що дім у Новому році буде неохайним, зверніть увагу на кілька речей, які точно треба зробити в останній день 2024 року.

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Що треба прибрати 31 грудня

Найперше треба всюди позамітати й пропилососити, щоб на підлозі не було ніякого сміття. Прибирання допоможе створити ефект оновлення та готовності до всього нового.

В останній день року треба випрати увесь брудний одяг та винести з дому сміття. Робити це треба ще вдень, після заходу сонця виносити з дому нічого не треба.

Пройдіться по всіх кімнатах, щоб познімати всюди павутину, підлийте вазони, повісьте чисті рушники та зніміть постільну білизну. У переддень Нового року викиньте всі зламані та биті речі, позбувайтеся від всього, що є для вас непотрібним.



До Нового року приберіть вдома оселю / Фото Pexels

Також 31 грудня треба вимити вікна, дзеркала, повитирати від пилу меблі та зробити порядок в шафах. На всіх полицях мають бути ідеально поскладані речі, оскільки будь-який хаос призведе до того, що у новому році ваше життя теж буде безлаберним.

Можете прощатися з одягом, який ви не носите. Якщо він замалий чи завеликий, то віддайте його на благодійність. Звільняйте місце від всього старого, щоб у життя прийшло щось нове.

Не тримайте вдома надбитий посуд – тарілки чи чашки. Вони є джерелом негативу, тому в новому році придбайте додому нові товари. Позбутися в останній день року треба з речима, з якими у вас погані спогади.

Прибирайте не все одразу, а кожну кімнату поступово. Таким чином ви уникнете перезавантаження прибиранням. Щоб бути ефективними й не втомитися, після 30 хвилин робіть перерву, а тоді знову розпочинайте прибирання.