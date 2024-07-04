Какие вещи нельзя стирать в стиральной машинке: эти ошибки повторяют все

Мы привыкли все стирать в стиральной машинке, потому что это удобно, быстро и эффективно. Однако есть определенная категория вещей, которые нельзя стирать в машинке, потому что они могут испортиться очень быстро.

Не каждая одежда имеет ярлык, который дает понимание – можно ее стирать в машинке или лучше использовать ручную стирку. Если не знать этого тонкого момента, то любимую вещь можно испортить.

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Что категорически нельзя стирать в стиральной машинке

Одежда из деликатной ткани: шелк, кашемир, кожа, вельвет и шерсть могут испортиться от грубой машинной стирки

Объемные вещи не стоит бросать в барабан – одеяло или плед, если вещь трудно в него помещается, потому что из-за этого может перегреться двигатель.

Детские игрушки стирать можно, но если к ним пришиты какие-то тонкие или деликатные элементы, то лучше не рисковать со стиркой.



Эти вещи категорически нельзя стирать в машинке / Фото Pexels

Вещи с металлическими или пластиковыми вставками нельзя стирать в машинке с незастегнутой молнией и пуговицами, цепочками или массивными украшениями. У бюстгальтеров тоже надо застегивать крючки. Перед стиркой проверяйте карманы, чтобы там не осталось копеек.

Нельзя стирать в машинке кожаную обувь, потому что из-за стирки на коже появятся разводы, а склеенные клеем элементы разлезутся. Стирка сумок может привести к деформации и повреждению аксессуаров.

Тоже не рекомендуется бросать в стирку сильно грязные вещи, потому что это не даст никакого результата. Сначала выведите пятна от крови, масла или травы с помощью специальных средств, а только потом забрасывайте в стирку.