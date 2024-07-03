Мы привыкли стирать постельное белье, однако о подушках забывать не стоит, потому что на них может накапливаться много бактерий, пота и слюны. Летом ситуация еще больше ухудшается, поскольку пот выделяется в большем количестве.

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Чтобы получить свежие подушки и удалить желтые пятна, надо воспользоваться проверенными и надежными методами, которые можно применить с помощью повседневных бытовых средств.

Отбеливать подушки – не совсем удачная идея, поскольку средство может спровоцировать химическую реакцию, которая разрушает волокна и разъедает ткань. Лучше использовать безопасные натуральные средства, которые найдутся на вашей кухне.



Лучшие советы для выведения пятен с подушек / Фото Pexels

Лимонный сок

В соке содержится лимонная кислота, которая является естественным отбеливателем, поэтому поможет растворить пятна. Вам надо всего лишь приготовить пасту из лимонного сока и пищевой соды.

Точечно почистите подушку губкой, чтобы раствор впитался в ткань. Оставьте на 30 минут, а потом прополощите и дайте подушке высохнуть. Пищевая сода нейтрализует запах и имеет абразивный эффект, который поможет вывести пятна.

Перекись водорода

С помощью перекиси можно легко вывести пот, слюну или даже остатки пищи. Для раствора перекись водорода смешайте с водой в пропорции 1:1. Очистите средством подушку и оставьте на 15 минут, а после этого промокните участок губкой, чтобы впитать раствор.

Солнечный свет

Летом вывести пятна можно благодаря солнечным лучам. Ультрафиолет способен естественным образом дезинфицировать и осветлить пятна. Эксперты говорят, что после такой процедуры подушки снова станут свежими и белоснежными.