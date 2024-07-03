Ми звикли прати постільну білизну, однак про подушки забувати не варто, бо на них може накопичуватися багато бактерій, поту та слини. Влітку ситуація ще більше погіршується, оскільки піт виділяється в більшій кількості.

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Щоб отримати свіжі подушки та видалити жовті плями, треба скористатися перевіреними та надійними методами, які можна застосувати за допомогою повсякденних побутових засобів.

Відбілювати подушки – не зовсім вдала ідея, оскільки засіб може спровокувати хімічну реакцію, яка руйнує волокна та роз’їдає тканину. Краще використати безпечні натуральні засоби, які знайдуться на вашій кухні.



Найкращі поради для виведення плям з подушок / Фото Pexels

Лимонний сік

У соці міститься лимонна кислота, яка є природним відбілювачем, тож допоможе розчинити плями. Вам треба всього лише приготувати пасту з лимонного соку та харчової соди.

Точково почистіть подушку губкою, щоб розчин увібрався в тканину. Залишіть на 30 хвилин, а тоді прополощіть та дайте подушці висохнути. Харчова сода нейтралізує запах та має абразивний ефект, який допоможе вивести плями.

Перекис водню

За допомогою перекису можна легко вивести піт, слину чи навіть залишки їжі. Для розчину перекис водню змішайте з водою у пропорції 1:1. Очистіть засобом подушку та залишіть на 15 хвилин, а після цього промокніть ділянку губкою, щоб увібрати розчин.

Сонячне світло

Влітку вивести плями можна завдяки сонячному промінню. Ультрафіолет здатен природним чином дезінфікувати та освітлити плями. Експерти кажуть, що після такої процедури подушки знову стануть свіжими та білосніжними.