Які речі не можна прати в пральній машинці: ці помилки повторюють всі

Ми звикли все прати в пральній машинці, бо це зручно, швидко та ефективно. Однак є певна категорія речей, які не можна прати в машинці, бо вони можуть зіпсуватися дуже швидко.

Не кожен одяг має ярлик, який дає розуміння – можна його прати в машинці чи краще використовувати ручне прання. Якщо не знати цього тонкого моменту, то улюблену річ можна зіпсувати.

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Що категорично не можна прати в пральній машинці

Одяг з делікатної тканини: шовк, кашемір, шкіра, вельвет та вовна можуть зіпсуватися від грубого машинного прання

Об’ємні речі не варто кидати в барабан – ковдру чи плед, якщо річ важко в нього поміщається, бо через це може перегрітися двигун.

Дитячі іграшки прати можна, але якщо до них пришиті якісь тонкі чи делікатні елементи, то краще не ризикувати з пранням.



Ці речі категорично не можна прати в машинці / Фото Pexels

Речі з металевими чи пластиковими вставками не можна прати в машинці з незастебнутою блискавкою і ґудзиками, ланцюжками чи масивними прикрасами. У бюстгальтерів теж треба застібувати гачки. Перед пранням перевіряйте кишені, аби там не залишилось копійок.

Не можна прати в машинці шкіряне взуття, бо через прання на шкірі з’являться розводи, а склеєні клеєм елементи розлізуться. Прання сумок може призвести до деформації та пошкодження аксесуарів.

Теж не рекомендовано кидати в прання сильно брудні речі, бо це не дасть ніякого результату. Спочатку виведіть плями від крові, олії чи трави за допомогою спеціальних засобів, а лише потім закидайте в прання.