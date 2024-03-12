Некоторые из средств для кулинарии, хранящихся у вас в кладовке, могут также помочь и в других аспектах хозяйства и стать естественными средствами для чистки. Очень часто используют уксус и пищевую соду, ведь этими средствами можно очистить фактически что угодно в вашем доме. Впрочем, не все стоит чистить содой.

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Электронные устройства

Пищевая сода – это абразивное и зернистое вещество, поэтому вы точно не хотите ее использовать вблизи любых деликатных электронных устройств. Поэтому вам нужно избегать использования пищевой соды на компьютерах, смартфонах, планшетах и компьютерах. Абразивная текстура соды может поцарапать экраны и повредить ваши деликатные электронные компоненты.

Некоторые ювелирные изделия

Последнее, что вы хотите сделать во время чистки – это только сильнее повредить любые свои деликатные ювелирные изделия. Именно это может произойти, если вы будете опрометчиво использовать пищевую соду не там, где стоило бы это делать. Особенно сильно это касается изделий из золота и серебра.

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Использование соды может привести к появлению царапин и снятия защитного покрытия. Для такой цели лучше использовать средства для чистки, которые специально созданы для конкретного типа ювелирных изделий.

Алюминиевая посуда

В общем сода подходит для того, чтобы с ее помощью отчищать посуду, и делать это все же нужно осторожно. И когда речь идет об алюминиевых сковородках и кастрюлях, гораздо лучше будет использовать обычное средство для мытья, а не соду, ведь она может вступать в реакцию с поверхностью, и потенциально привести к изменению цвета.



Некоторую посуду не стоит чистить содой / Фото Pexels

Каменные столешницы

Если у вас на кухне есть столешница из натурального камня, скорее всего, она будет несколько более пористой, чем другие поверхности в вашем доме. Поэтому вам следует избегать чистки такой столешницы с помощью пищевой соды, особенно в случае, если она имеет полированное покрытие.

Камень, на удивление, может быть особенно чувствительным к царапинам от пищевой соды. Поэтому перед тем, как начинать мытье, вам стоит обратиться к производителю и узнать о безопасных способах чистки.

Деревянные полы

Конечно, вы не хотите, чтобы на вашем деревянном полу было слишком много "химии", впрочем, использование пищевой соды также не будет лучшей стратегией. Здесь лучше использовать только специальные моющие средства, что предназначены для такого типа пола, иначе вы можете случайно поцарапать покрытие, и скрыть повреждения будет очень непросто.