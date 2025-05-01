Больше так не делайте: 6 вещей, которые никогда нельзя чистить содой

Хозяйки многие вещи дома чистят с помощью пищевой соды. Она безопасна, не химична и удобна в использовании. Однако надо понимать, что не все вещи можно чистить содой, поэтому для того, чтобы не повредить их, рекомендуем узнать, куда именно нельзя использовать соду.

Нерациональное использование соды может привести к царапинам, потери блеска или необратимого повреждения, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Сода содержит абразивные частицы, поэтому с этим средством следует быть осторожными и точно знать разрешенные способы использования. Далее расскажем, с чем именно нельзя применять соду.

Деликатные ткани

Сода часто помогает вывести пятна, однако ее нельзя использовать на нежных материалах. Абразивная структура способна повредить волокна и даже привести к разрыву ткани. В некоторых случаях сода может сильно повредить шелк, атлас, кружево или бархат, поэтому от идеи отстирывания содой надо отказаться.

Кожа

Сода способна сильно повредить кожу, поэтому на этом материале ее нельзя использовать ни в коем случае. Из-за соды кожа может через некоторое время начать трескаться.

Электронные устройства

Незначительное трение содой может оставить на смартфонах, ноутбуках или телевизорах маленькие микроцарапины. От отпечатков пальцев лучше воспользоваться специальной жидкостью или салфеткой из микрофибры.



Электронные устройства нельзя мыть содой / Фото Pexels

Изделия из шерсти

От щелочной среды соды шерстяные материалы могут сильно пострадать. Сода разрушает структуру волокон шерсти, поэтому вещь потеряет форму, мягкость и даже свои теплоизоляционные свойства.

Алюминиевые поверхности

Нельзя содой мыть алюминиевую посуду или решетки для гриля. Абразивность может оставить царапины, а щелочная среда приведет к изменению цвета. Вместо соды лучше воспользоваться специальным средством для мытья посуды.

К слову! Чистка кранов от известкового налета возможна с помощью нескольких простых средств. Чем отчистить краны – читайте в нашем материале.

Яркие вещи

Сода имеет едва заметный отбеливающий эффект, поэтому если ткань цветная, на месте пятна может быть заметно незначительное отбеливание. Чтобы сохранить вещь яркой, лучше выбирать средство для стирки цветных вещей.