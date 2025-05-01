Покупая яйца в магазине, вы платите деньги не только за продукт, но и за упаковку, поэтому лучше не выбрасывать лотки, а найти ему выгодное применение, пишет 24 Канал. Мы собрали несколько эффективных способов использования картонного лотка для яиц, которые могут вам пригодиться.

Обратите внимание Люди с всегда чистой кухней придерживаются всего 5 привычек: они элементарны

Защита для помидоров

Влага приводит к инфицированию помидоров, поэтому лотки из-под яиц могут пригодиться. Они прекрасно удерживают влагу в почве и минимизируют частоту полива.

Кроме того, картонный контейнер еще и служит защитным барьером, который предотвращает контакт томатов с землей. Это полезно для низкорослых детерминированных сортов, у которых листья расположены слишком близко к земле. Применение такого лотка снижает риск заболеваний и развития сорняков.

Разжигатель на природе

Сейчас редко все покупают газеты на постоянной основе, поэтому для того, чтобы разжечь костер приходится искать хворост. Если его рядом не найдется, то отличной альтернативой станет коробка от яиц. Нужно лишь насыпать на дно отверстий ворсинки, опилки или ватные шарики. Далее нужно растопить старую свечу и вылить ее поверх опилок или ворсы и оставить до остывания, а после этого коробку можно разрывать и разжигать.



Лотки от яиц могут пригодиться / Фото Pexels

Трафарет для посева

Многие хозяйки используют лотки как трафарет для посева семян на огороде. Благодаря ему можно создать оптимальное расстояние между растениями и избежать их переплетения или затенения.

Семечко можно сажать в отдельный отсек лотка, а это в разы упростит процесс посадки. А еще лоток можно заполнить немного почвой, высеять семена и перевернуть на грядку.

К слову! Никогда не выбрасывайте коробку из-под конфет. Она понадобится вам во многих случаях. Больше обо всем мы рассказали в нашем материале.

Органайзер

Лоток имеет аккуратную маленькую секцию, которая может стать органайзером для мелочей. Туда можно класть гайки, гвозди, болты, шурупы и что-либо другое. Также в емкостях можно хранить украшения или канцелярские принадлежности.

Выращивание растений

С помощью лотков для яиц можно сделать на подоконнике мини-огород. Маленькие емкости подходят для выращивания лука, базилика или рукколы. Нужно заполнить лотки почвой, а для дренажа сделать внизу отверстия. Благодаря этому контейнеру можно иметь свежую зелень даже тогда, когда вы живете в квартире и у вас нет огорода.