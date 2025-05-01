Купуючи яйця в магазині, ви платите гроші не лише за продукт, але й за пакування, тому краще не викидати лотки, а знайти йому вигідне застосування, пише 24 Канал. Ми зібрали кілька ефективних способів використання картонного лотка для яєць, які можуть вам стати у нагоді.

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Захист для помідорів

Волога призводить до інфікування помідорів, тому лотки з-під яєць можуть стати в нагоді. Вони чудово утримують вологу в ґрунті й мінімізовують частоту поливу.

Окрім того, картонний контейнер ще й служить захисним бар’єром, який запобігає контакту томатів із землею. Це корисно для низькорослих детермінованих сортів, у яких листя розташовані надто близько до землі. Застосування такого лотка знижує ризик захворювань та розвитку бур’янів.

Розпалювач на природі

Зараз рідко всі купують газети на постійній основі, тому для того, щоб розпалити багаття доводиться шукати хмиз. Якщо його поруч не знайдеться, то чудовою альтернативою стане коробка від яєць. Потрібно лише насипати на дно отворів ворсинки, тирсу чи ватні кульки. Далі потрібно розтопити стару свічку й вилити її поверх тирси чи ворси й залишити до остигання, а після цього коробку можна розривати й розпалювати.



Лотки від яєць можуть стати в нагоді / Фото Pexels

Трафарет для посіву

Чимало господинь використовують лотки як трафарет для посіву насіння на городі. Завдяки ньому можна створити оптимальну відстань між рослинами й уникнути їхнього переплетення чи затінення.

Насінинку можна садити в окремий відсік лотка, а це в рази спростить процес посадки. А ще лоток можна заповнити трішки ґрунтом, висіяти насіння й перевернути на грядку.

До слова! Ніколи не викидайте коробку з-під цукерок. Вона знадобиться вам в багатьох випадках. Більше про все ми розповіли в нашому матеріалі.

Органайзер

Лоток має акуратну маленьку секцію, яка може стати органайзером для дрібниць. Туди можна класти гайки, цвяхи, болти, шурупи й будь-що інше. Також в ємностях можна зберігати прикраси чи канцелярське приладдя.

Вирощування рослин

За допомогою лотків для яєць можна зробити на підвіконні мінігород. Маленькі ємності підходять для вирощування цибулі, базиліку чи руколи. Потрібно заповнити лотки ґрунтом, а для дренажу зробити внизу отвори. Завдяки цьому контейнеру можна мати свіжу зелень навіть тоді, коли ви живете в квартирі й у вас немає городу.