Большинство людей любит подарки – не только из-за материальной составляющей, но и из-за того, что это ценный жест внимания, а также доказательство любви и заботы. Но, к сожалению, не все подарки являются безопасными.

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Часы

Идея подарить часы может сначала показаться вам удачной, однако, согласно народным поверьям, такой подарок дают к расставанию. А в восточных странах даже верят, что циферблат отсчитывает время до смерти человека, поэтому лучше ко Дню рождения выбрать что-то другое.

Ножи

В зависимости от региона приметы могут очень сильно отличаться, однако в основном нож не является хорошим подарком. Предки верили, что он может "обрезать" взаимоотношения между людьми.

Кухонная утварь

Конечно же, любые предметы быта – это вопрос индивидуальных предпочтений каждого человека, и даже этикет говорит о том, что лучше их не дарить. И "против" выступают также и народные приметы: дарить пустую посуду – к духовной и материальной бедности.

Поэтому если вы уж точно решили подарить человеку кастрюлю, в нее непременно нужно положить монетку.



Кухонные предметы нельзя дарить / Фото Pexels

Цветы и животные

Многие люди не знают, что даже в цветах в горшках есть своя энергетика. Ну а о том, что просто так дарить собак или котов, вероятно, слышали уже все. Есть риск, что животное будет нежелательным, а растение не приживется.

Но если вы все же дарите что-то подобное, нужно непременно попросить выкуп – по крайней мере пару монеток.

Цепочки и браслеты

Существует примета, что если подаренная цепочка когда-то порвется, люди непременно поссорятся между собой. А в случае, если его дарит любимый человек – тогда этот подарок может привести к раздору и проблемам в отношениях.