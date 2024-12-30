5 подарков, которые нельзя дарить на Новый год: будьте осторожны

Осталось 2 дня для выбора подарка друзьям и близким на Новый год. В спешке главное не сделать плохой выбор и не приобрести то, что считается неудачным подарком. Астрологи составили список вещей, которые не стоит дарить другому человеку в первый день года.

С подарками надо быть осторожными и учитывать символ года, пишет 24 Канал. Очень важно, чтобы тотемное животное Зеленая Змея не разозлилась, поэтому ее надо задобрить выбором подарка.

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Средства гигиены

В магазинах есть много красиво упакованных в подарочные коробки средств ухода за волосами – шампуни с масками, или шампуни с кондиционерами, впрочем такой подарок не будет приятным в новогоднюю ночь. Не стоит также дарить гели для душа или ароматизированное мыло для рук. Такой выбор точно не понравится Зеленой Змее и самому человеку, которому вы сделаете такой подарок.

Часы

В китайской культуре считают, что на Новый год не стоит дарить часы – наручные или на стену, потому что они только ускорят год человеку, которому вы это подарите. Также согласно суевериям, часы способны разлучать людей, поэтому их точно не стоит дарить близким друзьям или любимой половинке.



На Новый год нельзя дарить часы / Фото Pexels

Ножи и острые предметы

Большинство хотят подарить на Новый год что-то практичное, поэтому выбирают подарочные наборы ножей для кухни. Такой подарок будет очень неудачным и разозлит покровительницу года. Природная энергия Змеи не любит резкости и человеческого насилия, поэтому нож и любые другие острые предметы могут привести к конфликтам и плохим событиям.

Черные вещи

Новый год символизирует зарождение чего-то нового, начало жизни с чистого листа и начальную точку отсчета для осуществления задуманных желаний. Что-либо в черном цвете (от одежды до украшений) дарить нельзя, потому что это будет ассоциироваться с трауром и скорбью. Вещи в черном цвете будут навевать печаль, поэтому такой подарок является неприемлемым.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Дешевые копии

Змея не любит фальшивости и подделок, поэтому в новогоднюю ночь не желательно дарить никаких якобы брендовых вещей, которые на самом деле являются дешевой копией. Фальшивые вещи могут нарушить энергетический баланс получателя, поэтому такой подарок будет точно неуместным.