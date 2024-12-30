5 подарунків, які не можна дарувати на Новий рік: будьте обережними

Залишилося 2 дні для вибору подарунка друзям та близьким на Новий рік. У поспіху головне не зробити поганий вибір та не придбати те, що вважається невдалим подарунком. Астрологи склали список речей, які не варто дарувати іншій людині в перший день року.

З подарунками треба бути обережними й зважати на символ року, пише 24 Канал. Дуже важливо, щоб тотемна тварина Зелена Змія не розлютилася, тому її треба задобрити вибором подарунка.

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Засоби гігієни

У магазинах є багато красиво упакованих в подарункові коробки засобів догляду за волоссям – шампуні з масками, чи шампуні з кондиціонерами, втім такий подарунок не буде приємним в новорічну ніч. Не варто також дарувати гелі для душу чи ароматизоване мило для рук. Такий вибір точно не сподобається Зеленій Змії та й самій людині, якій ви зробите такий подарунок.

Годинник

У китайській культурі вважають, що на Новий рік не варто дарувати годинник – наручний чи на стіну, бо він лише пришвидшить рік людині, якій ви це подаруєте. Також згідно з забобонами, годинник здатен розлучати людей, тому його точно не варто дарувати близьким друзям чи коханій половинці.



На Новий рік не можна дарувати годинник / Фото Pexels

Ножі та гострі предмети

Більшість хочуть подарувати на Новий рік щось практичне, тому обирають подарункові набори ножів для кухні. Такий подарунок буде дуже невдалим та розлютить покровительку року. Природна енергія Змії не любить різкості та людського насилля, тому ніж та будь-які інші гострі предмети можуть призвести до конфліктів та поганих подій.

Чорні речі

Новий рік символізує зародження чогось нового, початок життя з чистого аркуша та початкову точку відліку для здійснення задуманих бажань. Будь-що в чорному кольорі (від одягу до прикрас) дарувати не можна, бо це буде асоціюватися з трауром та скорботою. Речі в чорному кольорі будуть навіювати сум, тому такий подарунок є несприйнятним.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Дешеві копії

Змія не любить фальшивості та підробок, тому в новорічну ніч не бажано дарувати ніяких буцімто брендових речей, які насправді є дешевою копією. Фальшиві речі можуть порушити енергетичний баланс отримувача, тому такий подарунок буде точно недоречним.