Більшість з нас підбивають підсумки в кінці року та визнають, що їхнє бажання таки втілилося в реальність та здійснилося, пише 24 Канал. У мережі є чимало способів загадування бажання в новорічну ніч, тож пропонуємо кілька з них, які справді дієві та пришвидшують здійснення. Головне – добре подумайте над тим, чого ви дійсно хочете.

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Бажання з монеткою на гроші

Під час бою курантів треба тримати в кулаці монетку жовтого кольору, а тоді опустити в келих шампанського ти випити напій. Цю монетку треба носити у гаманці увесь рік. Кажуть, що такий ритуал здатен притягнути у життя гроші. Цікавий факт, але чим дрібнішим буде номінал монети, тим прибуток повинен бути більшим.

Бажання з апельсинами (китайський ритуал)

Для цього ритуалу вам знадобиться 8 апельсинів. Їх всіх треба взяти до рук та загадати бажання, а в новорічну ніч кожен фрукт треба буде перекотити через поріг будинку. Після цього фрукти ретельно помийте й впродовж 7 днів даруйте по одному апельсинові рідним та близьким. На 8 день останній апельсин потрібно з’їсти самому.



Спосіб загадування бажання на апельсинах / Фото Pexels

Бажання на ялинковій гілці

У новорічну ніч підбіжіть до ялинки й відламайте гілочку. Прошепочіть тихо своє бажання та поставте її у вазу з водою на столі чи тумбі. Через 3 дні перевірте скільки голок обсипалося. Якщо парне число – то бажання здійсниться впродовж 2025 року, якщо непарне – то лише через кілька років.

Також можна вдатися до кількох ритуалів ще до новорічної ночі. Є один цікавий спосіб загадування бажання на ялинковій прикрасі. Свою мрію напишіть на маленькому аркуші паперу, скрутіть в трубочку та закладіть в ялинкову прикрасу. Цю іграшку треба повісити дуже високо, а через 7 днів зняти та сховами до того часу, поки бажання не буде здійснене.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Ще є цікавий метод з банкою, який теж треба здійснити до Нового року. Напишіть свої бажання на аркушах та поскладайте 31 грудня в прозору банку. Всередину можна насипати цукерки, дрібні іграшки та монети. Після цього банку треба закрити кришкою та поставити в темне місце. Впродовж року написані вами бажання почнуть здійснюватися.