Большинство из нас подводят итоги в конце года и признают, что их желание таки воплотилось в реальность и осуществилось, пишет 24 Канал. В сети есть немало способов загадывания желания в новогоднюю ночь, поэтому предлагаем несколько из них, которые действительно действенны и ускоряют осуществление. Главное – хорошо подумайте над тем, чего вы действительно хотите.

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Желание с монеткой на деньги

Во время боя курантов надо держать в кулаке монетку желтого цвета, а потом опустить в бокал шампанского ты выпить напиток. Эту монетку надо носить в кошельке весь год. Говорят, что такой ритуал способен притянуть в жизнь деньги. Интересный факт, но чем мельче будет номинал монеты, тем прибыль должна быть больше.

Желание с апельсинами (китайский ритуал)

Для этого ритуала вам понадобится 8 апельсинов. Их всех надо взять в руки и загадать желание, а в новогоднюю ночь каждый фрукт надо будет перекатить через порог дома. После этого фрукты тщательно помойте и в течение 7 дней дарите по одному апельсину родным и близким. На 8 день последний апельсин нужно съесть самому.



Способ загадывания желания на апельсинах / Фото Pexels

Желание на елочной ветке

В новогоднюю ночь подбегите к елке и отломите веточку. Прошепчите тихо свое желание и поставьте ее в вазу с водой на столе или тумбе. Через 3 дня проверьте сколько иголок осыпалось. Если четное число – то желание осуществится в течение 2025 года, если нечетное – то только через несколько лет.

Также можно прибегнуть к нескольким ритуалам еще до новогодней ночи. Есть один интересный способ загадывания желания желания на елочном украшении. Свою мечту напишите на маленьком листе бумаги, скрутите в трубочку и заложите в елочное украшение. Эту игрушку надо повесить очень высоко, а через 7 дней снять и спрятать до тех пор, пока желание не будет осуществлено.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Еще есть интересный метод с банкой, который тоже надо осуществить до Нового года. Напишите свои желания на листах и сложите 31 декабря в прозрачную банку. Внутрь можно насыпать конфеты, мелкие игрушки и монеты. После этого банку надо закрыть крышкой и поставить в темное место. В течение года написанные вами желания начнут осуществляться.