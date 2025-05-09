На кухне делать можно далеко не все – по крайней мере, именно это утверждают приметы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". В частности, предки верили, что нарушение запретов может обернуться чрезвычайно неприятными последствиями – финансовыми проблемами, бедами, неурядицами в семье.

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Нельзя сидеть на столе

Народные поверья утверждают, что сидеть на столе – строго запрещено. Верили, что если так делать, тогда в доме не будут водиться деньги. Связано это с тем, что еду на стол вроде бы посылает Бог, и поэтому пренебрежительное отношение к месту, где вы едите может навлечь его гнев.

Нельзя оставлять на столе пустую посуду

Предки считали, что оставлять пустую посуду на столе все же не стоит – это также приносит в семью бедность. Объясняли это тем, что пустая посуда имеет негативную энергетику.

Только тарелка или миска пустеет, ее нужно было сразу убрать со стола, чтобы не навлечь на себя беду.



На столе не должна стоять пустая посуда / Фото Pexels

Нельзя есть без скатерти

Сейчас кажется, что скатерть стоит стелить на стол только на праздники или в особых случаях, однако раньше предки считали, что если есть без скатерти – притянете к себе беду и безденежье.

Стол никогда не должен стоять "голым" во время трапезы, а также советовали под скатертью прятать монетки – это вроде бы притягивало деньги в дом.

Кстати, что нужно делать на кухне – так это поддерживать чистоту. А ранее мы уже делились привычками людей, которые всегда имеют чистую и убранную кухню.

Нельзя есть из чужой посуды

Очень много суеверий связано с разнообразной посудой. В частности, нельзя было пользоваться чужим – иначе вы могли случайно перенять на себя те беды, что предназначались совсем другому человеку.

А вот если из вашей чашки выпьет кто-то другой, есть шанс передать ему свою удачу.