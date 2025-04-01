5 вещей, которые никогда нельзя делать на пороге: узнайте их, чтобы не попасть в ловушку

Есть очень много примет, связанных с порогом, поэтому большинство людей остерегаются его учитывая определенные поверья, которые пришли к нам еще от наших бабушек.

Народное верование сформировалось на основе наблюдений многих поколений, поэтому есть несколько различных ситуаций, которых лучше избегать, пишет 24 Канал.

Читайте также Почему нельзя обметать человека: единицы знают о происхождении приметы

Не отдавайте вещи через порог

Поверье о том, что нельзя что-то давать через порог знакомо многим, однако не все знают, почему именно действует такой запрет. Дело в том, что когда-то под порогом закапывали прах погибших родственников, поэтому такое место отличается плохой энергетикой.

Кстати! Чтобы не вывести из дома успех и достаток, узнайте время, когда из дома можно выносить мусор. Больше мы рассказали в нашем материале.

Отдавая что-то через порог, человек может побеспокоить мертвых и привлечь в жизнь беды и непогоды. Не стоит ничего передавать через него, чтобы не навлечь в жизнь споры и конфликтные ситуации. Наши предки верили, что если человек передает что-то через порог, то может потерять достаток и успех.

Не разговаривайте через порог

Если разговаривать с человеком через порог, то можно серьезно поссориться или даже испортить отношения с собеседником, поэтому лучше обходить такое место для разговоров.



Не разговаривайте через порог / Фото Pexels

Не убирайте с порога

Убирать дома надо так, чтобы двигаться к порогу. Таким образом из дома можно будет вымести весь негатив, а если начать убирать с порога, то можно легко привлечь в жизнь негативные события.

Не целуйтесь через порог

Лучше не целуйте свою половинку на пороге, потому что со временем это может привести к ссорам или разрыву в отношениях. Обниматься и говорить друг другу теплые слова через порог тоже не стоит.

Не стойте на пороге

Иногда в частных домах люди любят стоять на пороге, наслаждаясь погодой или теплом. Впрочем, делать этого не стоит, поскольку из дома выпускается тепло и живая энергия.