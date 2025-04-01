5 вещей, которые никогда нельзя делать на пороге: узнайте их, чтобы не попасть в ловушку
- Не отдавайте и не разговаривайте через порог, чтобы избежать неурядиц и конфликтов.
- Не убирайте с порога, не целуйтесь через него и не стойте на нем, чтобы не потерять тепло, успех и достаток.
Есть очень много примет, связанных с порогом, поэтому большинство людей остерегаются его учитывая определенные поверья, которые пришли к нам еще от наших бабушек.
Народное верование сформировалось на основе наблюдений многих поколений, поэтому есть несколько различных ситуаций, которых лучше избегать, пишет 24 Канал.
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Не отдавайте вещи через порог
Поверье о том, что нельзя что-то давать через порог знакомо многим, однако не все знают, почему именно действует такой запрет. Дело в том, что когда-то под порогом закапывали прах погибших родственников, поэтому такое место отличается плохой энергетикой.
Кстати! Чтобы не вывести из дома успех и достаток, узнайте время, когда из дома можно выносить мусор. Больше мы рассказали в нашем материале.
Отдавая что-то через порог, человек может побеспокоить мертвых и привлечь в жизнь беды и непогоды. Не стоит ничего передавать через него, чтобы не навлечь в жизнь споры и конфликтные ситуации. Наши предки верили, что если человек передает что-то через порог, то может потерять достаток и успех.
Не разговаривайте через порог
Если разговаривать с человеком через порог, то можно серьезно поссориться или даже испортить отношения с собеседником, поэтому лучше обходить такое место для разговоров.
Не разговаривайте через порог / Фото Pexels
Не убирайте с порога
Убирать дома надо так, чтобы двигаться к порогу. Таким образом из дома можно будет вымести весь негатив, а если начать убирать с порога, то можно легко привлечь в жизнь негативные события.
Не целуйтесь через порог
Лучше не целуйте свою половинку на пороге, потому что со временем это может привести к ссорам или разрыву в отношениях. Обниматься и говорить друг другу теплые слова через порог тоже не стоит.
Не стойте на пороге
Иногда в частных домах люди любят стоять на пороге, наслаждаясь погодой или теплом. Впрочем, делать этого не стоит, поскольку из дома выпускается тепло и живая энергия.