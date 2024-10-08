Сад всегда требует немало внимания и усилий, чтобы поддерживать его в лучшем виде. И очень часто обрезка является частью ухода, которую опытные садоводы не советуют пропускать. Но с гортензией ситуация несколько иная, пишет Real Simple.

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Почему нельзя обрезать гортензию осенью

Оказывается, в случае с гортензией осенью лучше побыть немного ленивыми, когда говорится о сокращении количества ветвей растения. Многие специалисты-садоводы убеждены, что гортензии обрезать осенью не нужно вообще.

Если вы и проводите обрезку гортензии, то не делайте этого осенью, если растение не находится в состоянии покоя и цветет на новой древесине. Это означает, что она естественным образом потеряла листья. В противном случае обрезка будет стимулировать гортензию к дальнейшему росту, а это последнее, что вам нужно осенью.

Гортензия, которая цветет на новой древесине, это та, что зацветет на новых побегах весной. Такие сорта совсем не нуждаются в осенней обрезке. Впрочем, есть и другая проблема – некоторые растения гортензии погибают зимой, и если вы срежете слишком много веток, это приведет к быстрому замерзанию.



Гортензии не нужно обрезать осенью / Фото Pexels

Когда нужно проводить обрезку гортензии?

Для волокнистых и гладких сортов растения советуют проводить обрезку рано весной, ведь это помогает стимулировать новый рост. Если же вы проведете обрезку осенью, тогда есть риск потерять дополнительный рост верхушки растения следующей весной, когда растение действительно потребует стрижки.

И несмотря на то, что некоторые растения для роста требуют достаточно интенсивной обрезки, гортензия к ним не относится. Если по какой-либо причине вам нужно проводить обрезку, тогда нужно ограничиться приданием ей формы и удалением старых или больных ветвей.

Если же вы замечаете, что растению становится тесно, тогда лучшим решением будет не обрезка, а пересадка ее в более просторную часть сада.