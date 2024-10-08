Сад завжди потребує чимало уваги та зусиль, аби підтримувати його у найкращому вигляді. Й дуже часто обрізка є частиною догляду, яку досвідчені садівники не радять пропускати. Але з гортензією ситуація дещо інакша, пише Real Simple.

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Чому не можна обрізати гортензію восени

Виявляється, у випадку з гортензією восени краще побути трохи ледачими, коли мовиться про скорочення кількості гілок рослини. Чимало фахівців-садівників переконані, що гортензії обрізати восени не потрібно взагалі.

Якщо ви й проводите обрізку гортензії, то не робіть цього восени, якщо рослина не перебуває у стані спокою та цвіте на новій деревині. Це означає, що вона природним чином втратила листя. У іншому випадку обрізка стимулюватиме гортензію до подальшого росту, а це останнє, що вам потрібно восени.

Гортензія, яка цвіте на новій деревині, це та, що зацвіте на нових паростях навесні. Такі сорти зовсім не потребують осінньої обрізки. Втім, є й інша проблема – деякі рослини гортензії гинуть взимку, і якщо ви зріжете надто багато гілок, це призведе до швидшого замерзання.



Гортензії не потрібно обрізати восени / Фото Pexels

Коли потрібно проводити обрізку гортензії?

Для волокнистих та гладких сортів рослини радять проводити обрізку рано навесні, адже це допомагає стимулювати новий ріст. Якщо ж ви проведете обрізку восени, тоді є ризик втратити додатковий ріст верхівки рослини наступної весни, коли рослина й справді потребуватиме стрижки.

І попри те, що деякі рослини для росту вимагають досить інтенсивної обрізки, гортензія до них не належить. Якщо з будь-якої причини вам потрібно проводити обрізку, тоді потрібно обмежитися наданням їй форми та видаленням старих чи хворих гілок.

Якщо ж ви помічаєте, що рослині стає тісно, тоді кращим рішенням буде не обрізка, а пересадка її у більш простору частину саду.